Rugby - Top 14

Rugby : Le Top 14 cartonne et explose tous ses records !

Publié le 27 octobre 2022 à 19h35

Après 8 journées de championnat, le Top 14 affiche des affluences record. Les stades sont pleins et les audiences cartonnent. Canal+ enregistre une progression de +12% par rapport à la saison dernière.

La saison 2022/2023 du Top 14 démarre sur les chapeaux de roue. La tendance indiquant que le championnat de France de rugby était parmi les meilleurs – sinon le meilleur – du monde se confirme aussi dans les chiffres. Alors que nos voisins anglais croulent sous les dettes et mettent des clubs au tapis, les clubs français se portent à merveilles à un an de la Coupe du monde. C’est ce qu’indique les chiffres de l’affluence. Après seulement 8 journées, ce sont près de 750 000 spectateurs (748 914) qui se sont déjà rendus dans les stades pour assister aux matches du Top 14. Soit une une moyenne de 13 373 spectateurs par match. Un record dans le championnat de France ! « La passion rugby se confirme , indique le président de la LNR, René Bouscatel. Les bons résultats des clubs français et de l’équipe de France portent une dynamique sans précédent qui nous emporte directement vers la Coupe du Monde 2023. Cet élan populaire se traduit dans les affluences et les audiences des matches du Top 14 ».

100% de remplissage du stade à Toulouse et La Rochelle

Le Top 14 attire le public dans les stades. Tous les stades. L'Union Bordeaux-Bègles, et son stade Chaban-Delmas est en tête des affluences avec plus de 25 000 personnes présentes par match à domicile. Une jolie stat qui se compare aisément avec le peu d’affluence que réalise actuellement les Girondins de Bordeaux dans la même ville. Parmi les bons élèves, le Stade Toulousain et La Rochelle font recette. Non seulement ce sont surement les deux meilleures équipes de France (et d’Europe ?) mais elles affichent également un taux de remplissage de 100% avec respectivement 18 743 spectateurs à Ernest-Wallon et 16 000 spectateurs à Marcel-Deflandre par match. Selon la LNR, L'ASM Clermont Auvergne, le RC Toulonnais, l'Aviron Bayonnais ou encore le LOU Rugby ne sont pas en reste puisqu’ils attirent respectivement plus de 15 000 et 13 000 spectateurs par match.

Canal + gagne en audimat