Rugby

Rugby : Une star du Top 14 refuse un contrat en or

Publié le 20 août 2022 à 16h35 par La rédaction

Actuellement considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Cheslin Kolbe sort d’une saison difficile avec Toulon. Longtemps blessé, l’international sud-africain figure cependant dans la liste des meilleurs ailiers du monde, et serait très convoité sur le marché des transferts. Et il aurait néanmoins refusé un contrat en or de la part d’une franchise d’Afrique du Sud…

Cheslin Kolbe n’en finit plus d’affoler les compteurs de la planète rugby. Champion du monde 2019 avec les Springboks, l’international sud-africain avait également été élu meilleur joueur du Top 14 à l’issue de la saison 2020-2021 avec le Stade Toulousain, à l’issue de laquelle il avait remporté le championnat et la Champion’s Cup. Actuellement au RC Toulonnais, Cheslin Kolbe attire toujours les convoitises, et aurait fait l’objet d’une offre XXL de la part d’une franchise d’Afrique du Sud…

5 ans de contrat et des conditions en or

Ainsi, comme révélé par Netwerk 24 et relayé par Quinze Mondial , Cheslin Kolbe aurait fait l’object d’une offre de contrat en or du côté des Stormers, franchise de rugby basée au Cap, en Afrique du Sud. En effet, l’ailier du RC Toulon aurait pu signer un contrat de 5 ans, avec un salaire de 11 millions de Rand par an, soit l’équivalent de 600 000€. Une maison tout frais payés lui aurait également été proposée, tout comme un statut d’ambassadeur du club et une voiture de fonction. Sa femme aurait également pu avoir droit à un emploi dans une multinationale. Cependant, Cheslin Kolbe aurait refusé cet accord…

L’insécurité comme raison du désaccord

En effet, le média précise que Cheslin Kolbe aurait finalement refusé cette proposition. Bien qu’alléchante, cette offre aurait été déclinée par le meilleur ailier de Top 14 de la saison 2020-2021, notamment en raison de l’insécurité qui règnerait en Afrique du Sud actuellement. L’aspect financier aurait donc pu faire la différence, tout comme l’aspect sentimental, puisque Cheslin Kolbe a déjà évolué sous le maillot des Stormers, entre 2013 et 2017. Mais l'insécurité a finalement pesé lourd dans la balance pour Kolbe.

Cheslin Kolbe, déjà le joueur le plus cher de l’histoire

Le transfert de Cheslin Kolbe, du Stade Toulousain au RC Toulon en 2021, avait déjà marqué les esprits. En effet, l’international sud-africain. Toulon avait en effet racheté les 3 dernières années de contrat de Cheslin Kolbe, contre 1,8M€. Un montant record dans l’histoire du rugby, qui a propulsé le meilleur ailier du Top 14 comme étant le transfert le plus cher de l’histoire de ce sport. À l’époque, il faut dire qu’il débarquait au RCT avec le statut de Champion de France, d’Europe et du Monde. En 4 saisons sous le maillot du Stade Toulousain, il avait disputé 82 rencontres, pour 172 points inscrits toutes compétitions confondues. Cheslin Kolbe a cependant connu une saison un peu plus difficile lors de son arrivée à Toulon, marquée par une blessure. Il n’aura disputé que 13 matches de Top 14 la saison dernière, et aura terminé la saison à la 8e place avec son club. Reste désormais à savoir s’il saura rebondir lors de la saison à venir sous le maillot toulonnais…