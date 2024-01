Rugby : Laporte de retour en Top 14, «le monde du rugby a besoin de lui»

Axel Cornic

Moins d’un an après son départ de la présidence de la Fédération française de rugby suite à des problèmes avec la justice, Bernard Laporte a retrouvé le Top 14 en prenant les rênes d’un MHR très mal en point. Ce retour n’a pas manqué de faire grincer des dents, mais Pierre Mignoni est persuadé que c’est une très bonne chose.

Club emblématique du Top 14 depuis les années 2000, Montpellier se retrouve au bord du gouffre. Le club héraultais est en effet bon dernier du championnat français, à cinq points de l’USAP et à huit points d’Oyonnax, premier non relégable. Pourtant, Mohed Altrad avait tenté le gros coup pour relancer la machine...

Laporte, ce n’est pas encore ça à Montpellier

En novembre dernier, le propriétaire du MHR a décidé d’appeler à l’aide un certain Bernard Laporte, qui a accepté de devenir directeur du rugby et qui s’est entouré de Patrice Collazo, Christian Labit, Vincent Etcheto et Antoine Battut pour réussir sa mission. Sauf que l'électrochoc n’a pas vraiment eu lieu ! Depuis l’arrivée de Laporte c’est en effet une seule victoire pour Montpellier face au Castres Olympique (30-21).

« Je lui avais envoyé un message le jour où j’ai appris la nouvelle »