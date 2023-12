Rugby : En plein doute, Dupont reçoit un énorme soutien

Axel Cornic

L’après Coupe du monde ne se passe pas au mieux pour Antoine Dupont, qui n’arrive pas à retrouver le bon rythme avec son club du Stade Toulousain. Lors du Classico du Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Français (27-12), il a une nouvelle fois montré un niveau très loin de celui qui avait fait de lui l’un des meilleurs joueurs de la planète.

Tout le rugby français se demande quel est le problème avec Antoine Dupont. Depuis l’élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, le capitaine tricolore n’est plus vraiment le même et son club du Stade Toulousain l’a bien senti ces derniers matchs.

XV de France : Galthié reçoit un appel du pied inattendu https://t.co/GRIyv7FX0v pic.twitter.com/tuBwH2cayd — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

« Je pense qu'il y a une période de deuil à faire »

Pour Denis Charvet il ne faut pas oublier qu’en seulement quelques mois, Antoine Dupont a pris une toute autre envergure médiatique. « Je pense qu'il y a une période de deuil à faire. Je pense que cela a tellement été une désillusion et un échec à vivre terrible » a expliqué l’ancien international français, au micro de RMC Sport . « Chacun l'a vécu puisque l'on attendait tellement de cette équipe et lui en était le garant car c'était le capitaine. J'ai vécu une situation ce dimanche où Dupont est devenu extrêmement populaire. Dimanche, chaque fois qu'il apparaissait à l'écran c'était unanime avec les Franciliens comme les Toulousains ».

« Je pense que c'est naturel et il va revenir dans la partie rapidement »