Rugby : Dupont revient, c’est la catastrophe à Toulouse !

Axel Cornic

Le Stade Toulousain a tout récemment pu retrouver sa grande star Antoine Dupont pour le choc de la 19e journée de Top 14 face à l’Union Bordeaux-Bègles (31-28). Mais le bonheur a été de courte durée, puisque Ugo Mola va devoir composer avec plusieurs blessés de taille, alors que le 8e de finale de Champions Cup face au Racing 92 approche à grands pas !

Ce dimanche soir, certains se sont peut-être souvenus pourquoi Antoine Dupont est considéré comme l’un des meilleurs joueurs des dernières années. Remplaçant, le demi de mêlée de formation est entré en jeu au poste de numéro 10 et a été tout simplement éblouissant... ne réussissant toutefois pas à offrir la victoire au Stade Toulousain.

C’est l’hécatombe au Stade Toulousain

Après la petite parenthèse faite avec le 7, Dupont ne devrait à priori plus lâcher le Stade Toulousain en cas de saison pleine, donc avec une finale en Top 14 et en Champions Cup. Mais Ugo Mola devra faire à moins d’autres joueurs très importants et l’exemple parfait est Thomas Ramos. Remplacé dès les premières minutes de jeu par Antoine Dupont, l’international tricolore souffrirait d’une contusion à la crête de l’os iliaque et doit passer des examens rapidement pour en connaitre la gravité.

Retière et Kinghorn après Ramos ?

Il ne devrait sans aucun doute pas être du match face à la Section Paloise pour la 20e journée du Top 14, mais la grande question concerne surtout le 8e de finale de Champions Cup face au Racing 92, programmé pour le 7 avril prochain ! Ce n’est pas tout, puisque le Stade Toulousain a également vu Arthur Retière sortir sur blessure face à l’UBB, alors que l’Ecossais Blair Kinghorn a lui dû déclarer forfait juste avant le match, pour une douleur aux niveaux des ischios-jambiers. Et c’est sans compter sur un Ange Capuozzo qui s’est opérer du doigt, ainsi qu’un Romain Ntamack dont le retour est encore flou.