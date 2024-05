Rugby : Antoine Dupont dans la même galère que Mbappé !

Axel Cornic

Le Stade Toulousain a pris la tête du Top 14 ce dimanche, avec sa large victoire à domicile face au Stade Français (49-18). Et le nouveau leader s’est payé le luxe de le faire sans Antoine Dupont, son capitaine et plus grande star, qui a passé l’intégralité de la rencontre sur le banc des remplaçants… ce qui n’est pas sans rappeler la situation vécue par Kylian Mbappé au PSG !

C’était le choc très attendu de cette 23e journée de Top 14. Rivaux depuis le début des années 2000, le Stade Toulousain et le Stade Français se rencontraient ce dimanche et ce sont les hommes d’Ugo Mola qui se sont largement imposés. Une victoire importante, puisqu’elle permet à Toulouse de prendre la tête du Championnat de France à seulement trois journées du début des barrages.

XV de France : Viré par Urios, Galthié lui fait une promesse https://t.co/uUjrMLKiee pic.twitter.com/NK00PVY0Cu — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Pas de Dupont face au Stade Français

La démonstration toulousaine a été totale, mais ce qui a surtout impressionné les observateurs c’est que cela s’est fait sans Antoine Dupont, qui n’a même pas disputé une seule minute lors de cette rencontre face au Stade Français. Il n’est pas le seul, puisque Romain Ntamack était lui carrément absent, avec le Stade Toulousain qui lui a accordé une semaine de repos. Un choix pas forcément surprenant vu la tendance d’Ugo Mola de pratiquer un large turn-over, mais qui a rappelé à certains ce qu’a pu vivre Kylian Mbappé au PSG cette saison, avec Luis Enrique.

« Antoine est resté à la niche »