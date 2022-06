Rugby - Top 14

Castres - Montpellier : Ces 3 joueurs qui pourraient faire basculer la finale du Top 14 !

Publié le 24 juin 2022 à 4h35 par Alexis Bernard

Plus que quelques heures avant la finale tant attendue du Top 14 entre le Castres Olympique et le Montpellier Hérault Rugby (vendredi, 21h). Une affiche dans laquelle pourrait jouer un rôle clé trois joueurs que Le 10 Sport vous propose de surveiller de près. De très, très près. L’issue de la rencontre est peut-être entre leurs mains.

Zach Mercer (Montpellier)

Zach Mercer a un gabarit plutôt modeste (1m90 pour 111kg). Mais il possède de nombreuses qualités dont une qualité technique individuelle proche de la perfection qui se traduit par un sens du placement et du timing excellent. Il détient également des qualités de vitesse et de placements bien au-dessus de la moyenne. Doté d’un profil très complet, il a la capacité de faire avancer son équipe, son jeu au sol est également très bon, de plus il est très fiable en couverture. L’Anglais réalise une saison exceptionnelle avec Montpellier. L’international du XV de la rose est sans aucun doute le joueur qui se dépense le plus sur le terrain : Il est à la fois le joueur qui a parcouru le plus de mètres ballon en main mais également celui qui a effectué le plus de « offloads » avec un total de 37. Il est également redoutable sur les turnovers avec 25 ballons chipés, les touches volées (9) et les placages cassés (2ème meilleur joueur avec 77 placages cassés).

Benjamin Urdapilleta (Castres)

Malgré une force collective impressionnante, le CO a besoin de ses individualités pour briller. L’Argentin Benjamin Urdapilleta en est le parfait exemple. Buteur redoutable, il est le deuxième meilleur réalisateur du championnat avec 86% de réussite, il est également très bon dans les passes au pied, avec en preuve le sublime essai inscrit par Dumora en demi-finale. Pourtant, il était complètement passé à côté de son début de match perdant plusieurs ballons qui ont coûté cher au CO. Deux pertes de balles cruciales qui se sont traduites en deux essais pour les Toulousains par Matthis Lebel à la deuxième minute et par Romain Ntamak à la 46ème. Urdapilleta s’est ensuite réglé petit à petit pour trouver la faille dans le triangle arrière adverse par l’intermédiaire de petits coups de pied. Il a finalement été élu homme du match de la demi-finale. En finale, il sera sans doute l’un des facteurs X du CO dans la quête du Bouclier de Brennus.

Tom Staniforth (Castres)

Tom Staniforth est la révélation du CO cette saison. L’un des grands artisans de la première place de son club lors de la saison régulière, il s’est vite imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’équipe. Arrivé en 2020, il n’a pas pu démontrer son plein potentiel lors de sa première saison pour cause de blessures. Cette saison il s’est fait un nom dans le championnat et avec la manière. En attaque comme en défense, il maintient une intensité impressionnante avec une régularité remarquable. Pour preuve, Il a déjà réussi 281 placages au total ! C’est sans doute le patron défensif des tarnais, il est l’un des meilleurs récupérateurs du Top 14 avec 24 turnovers provoqués. Offensivement, il est le deuxième meilleur porteur de balle du Top 14 (295 courses avec ballon). Il est l’élément de l’excellente saison du CO des deux côtés du terrain.