5 choses à savoir sur Castres, prochain finaliste du Top 14

Publié le 24 juin 2022 à 11h25 par Alexis Bernard

Castres se prend à rêver d’un nouveau Bouclier de Brennus à installer dans son armoire à trophée. Une nouvelle fois, comme en 2018, c’est Montpellier qui se dresse sur le chemin des Castrais pour une finale du Top 14 très ouverte. Voilà ce qu’il faut savoir sur ce CO, club mythique du rugby français.

5- La force de l’habitude

La qualification de Castres en finale de Top 14 n’est pas une surprise. S’ils ne produisent pas toujours un jeu flamboyant à l’image de Stade Toulousain ou de l’Union Bordeaux-Bègles, les Tarnais savent gagner et le font souvent. Une culture de la gagne acquise au fil de la dernière décennie où ils ont souvent répondu présent en phases finales. Castres va disputer sa quatrième finale en dix ans. Seul Toulon fait mieux avec cinq.

Les demi-finales du TOP 14, c'est aussi l'occasion d'apprendre à connaître nos ramasseurs de balles ! 😊⤵️#EngagésPourLeCollectif @top14rugby @LNRofficiel #DemiesTOP14 pic.twitter.com/pN5BX30KdG — Assurement Rugby (@assurementrugby) June 20, 2022

4- Une première place historique

Lors de la 26e et dernière journée, les Tarnais ont réalisé le coup parfait en s’emparant de la première place du classement sur le gong, en s’imposant sur la pelouse de la Section Paloise 26 à 16. Dans le même temps, l’Union Bordeaux-Bègles et Montpellier se sont inclinés, ce qui a permis au CO de prendre la première place du Top 14. Une fin de saison totalement historique avec un brin de réussite puisqu’il s’agit de la première fois que Castres termine à la première place du championnat et accède directement aux demi-finales.

Invincible à la maison

3- Injouable sur la phase retour

La première place du Top 14 n’est pas un hasard. Les Tarnais la doivent à leur invincibilité à domicile mais surtout à leur phase retour de très haut niveau. Avec 43 points glanés (10 succès, 3 échecs), aucune équipe n’a fait mieux que le CO. Une fin de saison parfaite et maîtrisée se terminant sur cinq victoires consécutives.



2- Invaincu à domicile

Terminer premier du classement après 26 journées n’est pas donné à n’importe quelle équipe, le moins que l’on puisse dire c’est que le CO a totalement mérité cette place. Ils ont été réguliers tout le long de la saison symbolisée par une invincibilité à domicile. Castres est la seule équipe de la saison à avoir réussi cet exploit. Avec 12 victoires et un nul (contre l’UBB), les hommes de Pierre-Henri Broncan ont engrangé 54 points à la maison. Encore mieux, ils n’ont plus connu la défaite à domicile depuis le mois de décembre 2020 contre Brive et restent sur une série de 21 matchs consécutifs sans la moindre défaite à domicile.



1- Les hommes fort du CO

Dans un collectif solide, il y a souvent des individualités qui se démarquent, c’est le cas à Castres. L’argentin Benjamin Urdapilleta en est le parfait exemple. Buteur redoutable, il est le 2ème meilleur réalisateur du championnat avec 86% de réussite, il est également très bon dans les passes au pied, avec en preuve le sublime essai inscrit par Dumora en demi-finale. Un autre homme important du CO, c’est l’australien Tom Stanifoth. Il a déjà réussi 281 placages au total ! C’est sans doute le patron défensif des tarnais, il est l’un des meilleurs récupérateurs du Top 14 avec 24 turnovers provoqués.