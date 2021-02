Rugby

Rugby - XV de France : Dulin affiche une grande émotion après l’Irlande !

Publié le 15 février 2021 à 14h35 par G.d.S.S.

Après la victoire du XV de France contre l’Irlande dimanche, Brice Dulin n’a pas dissimulé son émotion.

Dimanche, le XV de France a dû batailler ferme pour aller s’imposer en Irlande (15-13) pour le compte de la 2e journée du tournoi des six nations. Un succès forcément symbolique pour les Bleus après des années de galère, notamment vécues par Brice Dulin. Interrogé au micro de France Télévisions en larmes après cette victoire, l’arrière du Stade Rochelais a d’ailleurs affiché son émotion.

« On va construire tout ça »