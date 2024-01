Rugby : Urios envoie un message fort

La rédaction

Malgré le début du Tournoi des 6 nations ce week-end, le Top 14 n'a pas perdu ses droits pour autant. Lors de cette 14e journée du championnat de France, Clermont recevra le LOU ce samedi (17h). Pour cette rencontre décisive pour les Clermontois, l'entraîneur de l'ASM, Christophe Urios, a tenu à mobiliser tous les supporters.

Une chose est sûre, le Top 14 fera l'objet d'une forte concurrence d'un point de vue des audience ces prochaines semaines. Si le championnat avait été mis entre parenthèses durant la dernière Coupe du monde, celui-ci aura bel et bien ses droits, et ce, malgré le début du Tournoi des 6 nations ce week-end. Conscient d'une potentielle diminution de l’affluence dans son enceinte, le club de Clermont a donc décidé d'anticiper.

«On aimerait que le stade soit complet et qu’il y ait beaucoup de monde»

Dans une coutre vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'ASM a sollicité le manager du club Christophe Urios. Avant la réception de Lyon ce samedi (17h), l'ancien technicien de l'UBB a tenu à mobiliser le plus grand nombre de supporters pour cette échéance. « Nous sommes fiers de notre victoire à Castres, un endroit où il n’est pas facile de gagner. Ce qui nous préoccupe maintenant est le match de Lyon, qui est une équipe pas simple à jouer avec de grosses individualités. On a donc besoin de vous encore une fois. On aimerait que le stade soit complet et qu’il y ait beaucoup de monde » , a appelé le manager de l'ASM Clermont.

« Je vous demande de venir en nombre, d’inviter vos copains, vos voisins, votre oncle, votre tante»