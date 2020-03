Rugby

Rugby : Un dernier match avec l’Italie ? La réponse de Parisse !

Publié le 20 mars 2020 à 22h35 par A.C.

Sergio Parisse ne sait pas vraiment s’il aura la chance de disputer un dernier match avec l’équipe d’Italie, avant de raccrocher les crampons.

La Coupe du monde au Japon, devait être l'occasion pour Sergio Parisse de partir par la grande porte, avec un dernier match contre la Nouvelle-Zélande. Finalement, cette rencontre a dû être reportée à cause d’un typhon et les plans de Parisse ont donc change. Le troisième-ligne a en effet finalement décidé de tirer sa révérence face à l’Angleterre, lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations... mais là encore le match a été reporté, cette fois à cause de l’épidémie du Coronavirus.

Parisse n’ose plus parler de son dernier match !