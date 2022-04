Rugby

Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain a bouclé un gros transfert !

Publié le 15 avril 2022 à 14h35 par G.d.S.S. mis à jour le 15 avril 2022 à 14h36

Comme prévu, Melvyn Jaminet va quiter Perpignan à l’issue de la saison pour rejoindre le Stade Toulousain avec qui il s’est engagé pour trois ans. L’arrière tricolore s’est confié sur ce choix.

Brillant avec le XV de France lors du grand chelem du Tournoi des 6 Nations, Melvyn Jaminet (22 ans) a mis fin au suspense qui concernait son avenir en club. Comme l’avait révélé RMC Sport ces derniers jours, l'arrière de Perpignan a pris la décision de s’engager avec le Stade Toulousain à partir de la saison prochaine, et ce après seulement deux ans en pro avec l’USAP. Jeudi soir, au micro de Canal + dans le Late Rugby Club , Jaminet a justifié ce transfert pour Toulouse.

Jaminet va débarquer à Toulouse