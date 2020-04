Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, perte… Le discours alarmant de Mohed Altrad !

Publié le 13 avril 2020 à 16h35 par La rédaction

Président de Montpellier, Mohed Altrad a indiqué que son club allait perdre énormément d’argent. Le dirigeant hésite même à réinjecter des sous dans les caisses.

A l’instar des autres compétitions sportives, le Top 14 a été suspendu jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus. Un arrêt de l’activité qui met les clubs de l’hexagone dans le rouge au niveau financier. Dirigeant de Montpellier depuis 2011, Mohed Altrad, pourtant 31ème fortune de France, s’attend à perdre énormément d’argent. Lassé d’investir à pertes dans le MHR, le président du club hésite à réinjecter des sous dans les caisses du club.

« Le trou sera très important »