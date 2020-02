Rugby

Rugby - Top 14 : Mourad Boudjellal justifie son départ de la LNR !

Publié le 4 février 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il a déjà annoncé son départ du RCT, Mourad Boudjellal va prochainement quitter le comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby. Il s’en est expliqué.

Mourad Boudjellal en a-t-il assez du monde du rugby ? Figure nationale du sport, le président du RCT quittera ses fonctions à l’issue de la saison. Il a indiqué qu’il souhaitait désormais prendre la tête du club de football de Toulon, le Sporting, actuellement dernier de National. Mais Boudjellal conserve un poste au comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby. Il a cependant récemment annoncé vouloir démissionner de son poste de membre du comité de la Ligue et a glissé le nom d’un remplaçant potentiel.

« Si je ne suis plus président de club, pourquoi serais-je membre du Comité directeur ? »