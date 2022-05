Rugby

Rugby : Gaël Fickou s'agace après la défaite du Racing 92 !

Publié le 16 mai 2022 à 12h35 par La rédaction

Malgré l'élimination du Racing 92 en Champions Cup, Gaël Fickou veut finir en trombe la saison avec le club francilien, toujours en course pour le titre en Top 14.

Il n’y aura pas de trophée européen cette saison pour le Racing 92. Le club francilien s’est fait éliminer par La Rochelle en demi-finale de Champions Cup (13-20). Un coup dur pour le club des Hauts-de-Seine, qui n'est pas non plus assuré de jouer les barrages du Top 14, malgré sa quatrième place actuelle. Gaël Fickou, le ¾ centre ciel et blanc, a d’ailleurs sonné la révolte à l’issue de ce revers dans le dernier carré.

« Il faut se relever »