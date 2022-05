Rugby

Rugby : Le bonheur d’Alldritt après le sacre européen de La Rochelle !

Publié le 28 mai 2022 à 21h35 par Axel Cornic

Grégory Alldritt était aux anges ce samedi, après la victoire de La Rochelle sur le Leinster, en finale de la Champions Cup (24-21). Les Français ont réussi à inverser la tendance et s’imposer en toute fin de rencontre face à la province irlandaise, qui faisait jusque-là figure de grand favori.

C’est un exploit. Alors que tout le monde les donnait perdant, les joueurs de La Rochelle ont déjoué tous les pronostics pour venir s’imposer dans un Vélodrome chauffé à blanc, face à un véritable ogre. Car le Leinster faisait figure d’énorme favori dans cette finale, après avoir anéanti la concurrence et surtout éteint en demi-finale le Stade Toulousain, Champion d’Europe en titre. Les Rochelais ont pourtant su faire le dos rond et même s’ils ont été réduits à 14 en fin de rencontre, ils ont su marquer un essai synonyme de victoire sur le fil et pourront donc écrire la première ligne d’un palmarès encore vierge au plus haut niveau.

« Personne ne croyait en nous, mais nous, on savait où on allait »