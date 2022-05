Rugby

Rugby : La Rochelle fait monter la pression avant la finale de la Champions Cup !

Publié le 27 mai 2022 à 18h35 par La rédaction

Ronan O’Gara s’est exprimé au sujet de la finale qui se tiendra ce 28 mai au Vélodrome de Marseille et qui opposera La Rochelle au Leinster.

Alors que les clubs français inondaient les phases finales de la Champions Cup, il n’en reste plus qu’un. La Rochelle s’est frayé un chemin jusqu’en finale en battant le Racing 92 au stade précédent (13-20) et aura fort à faire face au Leinster, qui a impressionné lors de l’autre demi-finale, en dominant largement le Stade Toulousain (40-17). Pour cette finale, Ronan O’Gara ne pourra pas compter sur son demi-de-mêlée Tawera Kerr-Barlow ni sur le vétéran Victor Vito, mais a tout de même enregistré le précieux retour du deuxième-ligne Will Skelton.

« Nous ne les regarderons pas jouer »