Rugby : Cette sortie cinglante sur la prolongation de Kylian Mbappé

Publié le 23 mai 2022 à 17h35 par Axel Cornic mis à jour le 23 mai 2022 à 17h48

Le nouveau contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain fait énormément réagir et notamment Jean-Baptiste Lafond, ancien international désormais consultant dans les médias.

C’est un feuilleton qui a tenu en haleine pas mal de monde depuis quasiment un an. Normal donc que le dénouement fasse autant réagir ! En marge de la dernière journée de Ligue 1 et alors que certains le voyaient déjà rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé a surpris tout le monde en annonçant sa prolongation au PSG. Une prolongation astronomique si l’on en croit les derniers chiffres sortis, puisque le Français deviendrait tout simplement le joueur le mieux payé de l’histoire du football, loin devant ses coéquipiers Lionel Messi et Neymar.

« Mbappé et Dupont, on est sur une échelle de 1 à 100 »