Rugby

Rugby : Alldritt veut écrire l’histoire avec La Rochelle !

Publié le 27 mai 2022 à 21h35 par Axel Cornic

Gregory Alldritt, troisième-ligne du XV de France et de La Rochelle, s’est exprimé à la veille de la finale de Champions Cup face au Leinster.

Le temps d’un week-end, La Rochelle a mis entre parenthèse la folle course aux phases finales du Top 14, pour essayer d’aller chercher le premier titre européen de son histoire. Face à l’ogre du Leinster, qui a balayé le Stade Toulousain lors des demi-finales, les hommes de Ronan O’Gara auront fort à faire. Ils pourront toutefois compter sur le retour de leur deuxième-ligne Will Skelton, qui a déjà remporté la Champions Cup en 2017 et 2019 avec les Saracens. « Nous avons tout fait pour que Will soit prêt pour disputer cette finale de Champions Cup et je remercie le staff médical pour son travail exceptionnel » a expliqué ce vendredi O’Gara. « Les adversaires n’aiment pas affronter Will Skelton et il sera, comme vous pouvez l’imaginez, un gros, gros, très gros boost pour nous ».

« Il n'y aura que le vainqueur qui restera »