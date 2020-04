Rugby

Rugby : Le terrible récit de Mathieu Bastareaud sur son confinement à New York

Publié le 14 avril 2020 à 12h35 par T.M.

Alors que New York est désormais l’épicentre de l’épidémie de coronavirus, Mathieu Bastareaud a expliqué vouloir rapidement quitter la Grande Pomme pour revenir à Toulon.

Les Etats-Unis ne sont également pas épargnés par le coronavirus. Ils détiennent désormais le triste record du pays comptant le plus de victimes. De quoi faire peur à Mathieu Bastareaud, qui a récemment rejoint New York pour continuer sa carrière. Mais la Grande Pomme est actuellement l’épicentre de l’épidémie. Une situation très inquiétante pour le Français, qui est actuellement confiné avec sa femme et son fils. De quoi inciter Bastareaud a rapidement revenir en France pour fuir ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis.

« On a décidé de rentrer à Toulon »