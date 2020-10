Rugby

Rugby : Le message fort de Raphaël Ibañez !

Publié le 29 octobre 2020 à 20h35 par A.C.

Raphaël Ibañez, amanger du XV de France, a souhaité envoyer un message au rugby tricolore en cette période trouble.

Lors du test-match face au Pays de Galles, le 24 octobre dernier, le XV de France a arboré un maillot spécial. Les noms de 1941 clubs amateurs apparaissaient en effet sur les numéros de chaque joueur, puisque la FFR a plusieurs fois expliqué avoir voulu leur rendre hommage. Cela est forcément lié à la situation de crise sanitaire, qui a entrainé ce jeudi la Fédération à stopper toute compétition non-professionnelle jusqu’au début du mois de janvier, au moins.

« Nous voulons rendre hommage à tous ces clubs qui vont souffrir dans les semaines à venir et leur dire que nous sommes avec eux ! »