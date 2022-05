Rugby

Rugby : La Rochelle ne veut pas s’arrêter à la Champions Cup !

Publié le 30 mai 2022 à 20h35 par Axel Cornic

Vincent Merling, président de La Rochelle, est persuadé pouvoir marquer de son empreinte une époque du rugby français. Menés par Ronan O’Gara, les Atlantiques ont réalisé un exploit tout récemment en battant le Leinster en finale de Champions Cup, avec un premier titre majeur pour le club.

Alors que le Leinster a eu le scalp du Champion en titre le Stade Toulousain, ils ont succombé à la loi d’une autre équipe française. La Rochelle a en effet réalisé un véritable exploit en allant chercher le premier titre européen de son histoire, mais surtout en battant une équipe que tout le monde croyait invincible cette saison. « C'est énorme, on l'avait décidé, on l'a fait, personne ne croyait en nous, mais nous, on savait où on allait » a expliqué le capitaine Grégory Alldritt après la finale, au micro de France 2 . « On s'était dit que si on les accrochait à la 60e (minute), cela jouerait en notre faveur et c'est ce qu'il s'est passé ». Pourtant, ne comptez pas sur les Rochelais pour s’arrêter en si bon chemin...

Rugby : L’incroyable sortie d’O’Gara après la victoire de La Rochelle ! https://t.co/xo8iaMGIsq pic.twitter.com/6KaoDjqHMF — le10sport (@le10sport) May 29, 2022

« On veut marquer le rugby français »