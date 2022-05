Rugby

Rugby : O’Gara remercie le XV de France après le sacre de La Rochelle !

Publié le 29 mai 2022 à 17h35 par Axel Cornic

Ronan O’Gara s’est exprimé au sujet de la performance de son équipe en finale de la Champions Cup face au Leinster (24-21), assurant que cela avait un lien avec le Gand Chelem du XV de France los du Tournoi des 6 Nations.

Ces dernières années, le Stade Rochelais s’est imposé comme une valeur sûre du rugby français. Pourtant, l’obstacle était immense ce samedi, puisque le Leinster est une véritable institution européenne et sortait d’une saison incroyable, avec notamment une prestation impressionnante face au Stade Toulousain lors de la demi-finale de Champions Cup. Et les hommes de Ronan O’Gara l’ont fait, avec une victoire arrachée au bout du suspense et un premier titre majeur pour La Rochelle, qui avait échoué en finale la saison dernière.





Rugby : Le bonheur d’Alldritt après le sacre européen de La Rochelle ! https://t.co/9pyRCLIQ3a pic.twitter.com/vkVGOJnEKw — le10sport (@le10sport) May 28, 2022

« Je dis merci à l’équipe de France de nous avoir montré le chemin »