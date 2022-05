Rugby

Rugby : L’incroyable sortie d’O’Gara après la victoire de La Rochelle !

Publié le 29 mai 2022 à 20h35 par Axel Cornic

La reprise ne devrait arriver de sitôt pour les joueurs de La Rochelle, qui ont remporté face au Leinster en Champions Cup (24-21), leur premier titre majeur. En marge de cette victoire, Ronan O’Gara a en effet annoncé que ses hommes auront le temps de fête le titre de Champion d’Europe...

Pour certains c’est un exploit, tant le Leinster semblait être un obstacle insurmontable. Pourtant, La Rochelle s’est peu à peu fait une place sur la scène française puis européennes ces dernières années, avec notamment une finale de Champions Cup perdue face au Stade Toulousain. Tout ce travail a payé, puisque les hommes de Ronan O’Gara ont décroché le Graal ce samedi 28 mai en disposant de la province irlandaise et en ramenant donc à La Rochelle son premier titre majeur. Un bonheur que les joueurs auront tout le temps de savourer...

« Les Irlandais aiment bien boire et les Français aussi »