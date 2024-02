Rugby : La FFR dézingue Laporte et Boudjellal !

Pierrick Levallet

Président de la Fédération Française de Rugby depuis juin 2023, Florian Grill n'a toutefois pas fait l'unanimité au sein du rugby français. Bernard Laporte et Mourad Boudjellal ont notamment contesté son arrivée à la tête de la fédération. Florian Grill a alors sorti la sulfateuse pour régler ses comptes avec eux dans une lettre ouverte.

«J’avoue que ça me fait sourire»

« Avec la perspective d’une campagne, il faut croire que vous regrettez ce temps des escarmouches et de la tension pour remettre des pièces dans la machine alors que le rugby a toujours besoin d’apaisement après sept années où vous avez entretenu les tensions en politisant le rugby comme jamais. Visiblement, et même si je ne crois pas que cela corresponde à la volonté des clubs, les coups bas vous manquent. (Bernard Laporte) Tu m’accuses de ‘mentir sur les comptes’. J’avoue que ça me fait sourire. Je pense que la lecture de bilans et comptes de résultat est un domaine où il y a une petite chance que je sois mieux placé. L’audit à venir de la Cour des Comptes sur la FFR va confirmer mes propos. On verra si tu les accuses de mentir eux aussi? Ce serait croustillant » a d’abord lancé le président de la FFR dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux.

«Je plains celui qui est passé derrière toi»