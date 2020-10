Rugby

Rugby : Jacky Lorenzetti affiche ses regrets après la finale du Racing !

Publié le 19 octobre 2020 à 10h35 par La rédaction

Battus en finale de la Champions Cup par Exeter, le Racing 92 semble être passé à côté de sa finale. À l’image de son équipe, le président des Ciel et Blanc, Jacky Lorenzetti, peut nourrir des regrets.

Après 2016 et 2018, le Racing a encore échoué à une marche du graal. Battus en finale (31-27) de la Champions Cup par une équipe d’Exeter fidèle à elle-même, et profitant de la moindre faille dans les rangs adverses, les Racingmen n’ont pas semblé moins forts. Au contraire, c’est une succession d’erreurs, notamment en première mi-temps, qui a plombé la finale des Franciliens, lancés dans une poursuite à la marque dans le second acte, en vain. Après le match, les langues se sont déliées, avec parfois des aveux surprenants, comme celui de Teddy Iribaren, sorti à la mi-temps, et qui a admis être blessé avant la rencontre.

« Un combat titanesque »