Rugby - France 2023 : Multiples polémiques sur l’organisation de la Coupe du monde

Publié le 22 juin 2022 à 14h35 par Axel Cornic

L’Equipe a publié ce mercredi une enquête sur les coulisses de l’organisation de la Coupe du monde de rugby, qui se déroulera pour la deuxième fois de son histoire sur le sol français. Il y est décrit un climat assez pesant au sein du Comité d'organisation, avec des insultes et des pressions psychologiques qui sont évoquées.

Dans quinze mois on pourra assister à la plus grande compétition de la planète ovale, avec une Coupe du monde qui débutera sur un incroyable match entre la France et la Nouvelle-Zélande, au Stade de France. Un rendez-vous bien préparé par les Bleus , puisque sous la houlette de Fabien Galthié on a assisté à une véritable renaissance du rugby français sur la scène internationale, couronnée cet hiver par un Grand Chelem. Désormais deuxième au classement World Rugby, le XV de France semble actuellement être l’un des grands favoris pour le titre, grâce notamment à une génération dorée menée par Antoine Dupont et Romain Ntamack. Mais en coulisses les choses vont beaucoup moins bien. Ce mercredi, L’Equipe a en effet publié une longue enquête sur des supposés abus au sein Comité d'organisation de la Coupe du monde, avec notamment des insultes, des burn-out et une énorme pression qui serait mise par la direction générale.

Le « management par la terreur » qui se cache derrière la Coupe du monde 2023