Rugby : Dupont perdu après la Coupe du monde, il annonce du lourd

Axel Cornic

L’après Coupe du monde est assez délicat à gérer, notamment pour Antoine Dupont. Immense star du rugby mondial et capitaine du XV de France, il est très critiqué en ce moment, avec notamment sa décision de mettre un peu de côté la sélection pour se préparer au 7 et aux Jeux Olympiques.

Que se passe-t-il avec Antoine Dupont ? Intronisé malgré lui comme l’élu chargé de ramener le premier titre mondial au rugby français, le demi de mêlée paie le contre coup et se retrouve sous le feu des critiques en ce moment. Il faut dire qu’après la Coupe du monde, il rencontre quelques problèmes pour retrouver son meilleur niveau avec le Stade Toulousain.

XV de France : Après le Mondial, Boudjellal dézingue Galthié https://t.co/yW5u6fz1BM pic.twitter.com/VTa27duqnL — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

« Il y a ce traumatisme de la défaite en quart de finale de la Coupe du monde »

Mais pour Philippe Saint-André, la star du rugby français va répondre à ses détracteurs ce samedi, pour l’entrée en lice du Stade Toulousain en Champions Cup. « Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il y a ce traumatisme de la défaite en quart de finale de la Coupe du monde » a expliqué l’ancien sélectionneur du XV de France, au micro de RMC Sport . « A part Damian Penaud, qui est une machine à essais avec Bordeaux, tous les autres sont dans le dur. Il faut digérer cela. Il a fait un choix très fort et engagé de donner la priorité au 7 pour les Jeux Olympiques et il est critiqué par une partie du monde du rugby, parce qu’il ne va pas participer au Tournoi des 6 Nations ».

« Je pense qu’il va remettre les pendules à l’heure dès ce week-end »