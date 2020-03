Rugby

Rugby : Boudjellal a déjà une autre idée en tête dans le football !

Publié le 26 mars 2020 à 13h35 par B.C.

Désireux de prendre les rênes du Sporting de Toulon, Mourad Boudjellal avoue qu'il a un autre projet en tête si celui-ci ne se réalisait pas.

À peine parti du RCT, Mourad Boudjellal souhaite déjà rebondir dans le monde du sport. Après avoir brillamment réussi dans le rugby, l'ancien patron du club varois souhaite se lancer dans le football et a ciblé pour cela le Sporting de Toulon. Seul problème pour lui, l'actionnaire majoritaire du SC Toulon Claude Roye ne souhaite pas laisser sa place à Mourad Boudjellal. Ce dernier pourrait donc être contraint d'aller voir ailleurs, mais cela ne devrait pas être un problème pour lui.

« J’ai aussi mon autre projet au cas où ça ne se ferait pas »