Romain Ntamack, la revanche est annoncée !

Après le doublé de la saison dernière, tout le monde voyait le Stade Toulousain refaire le coup. Mais les mauvaises nouvelles ont plombé les Haut-garonnais, avec notamment les graves blessures d’Antoine Dupont et de Peato Mauvaka, sans oublier l’élimination en demi-finale de Champions Cup contre l’UBB (35-18).

Considérés invincibles, les Toulousains ne soulèveront pas la Champions Cup cette saison. Leur route s’est arrêtée en demi-finale, face à un UBB qui a ensuite filé vers le premier titre européen de son histoire. Une défaite qui a fait mal à Romain Ntamack et ses coéquipiers, qui pourront toutefois se rattraper avec le Bouclier de Brennus .

Il ne reste plus que le Top 14

Large leader du Top 14, le Stade Toulousain aura l’avantage de ne pas devoir disputer les barrages qui arrivent à grands pas, avec un plus long repos donc jusqu’aux demi-finales. De quoi revitaliser des joueurs qui semblent en avoir grand besoin ! Ntamack est l’exemple parfait, puisqu’il accuse clairement le coup depuis quelques matchs et a été mis au repos. Une opération du genou est d’ailleurs annoncée pour la fin de la saison, avec Ugo Mola qui va donc gérer son ouvreur d’ici une possible finale. Car le perdre lui aussi après Antoine Dupont, serait une véritable catastrophe...