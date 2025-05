Antoine Dupont écarté, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, le statut d'Antoine Dupont ne se traduit pas encore dans son salaire. Et pour cause, le capitaine du XV de France ne fait pas partie des 10 joueurs les mieux payés du monde, notamment à cause d'un salary cap imposé à Toulouse.

Gravement blessé durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont fait plus parler de lui en dehors des pelouses ces dernières semaines, à l'image de sa présence au Festival de Cannes. Victime d'une rupture des ligaments croisés, le demi-de-mêlée manque cruellement au Stade Toulousain qui s'est incliné lors de la demi-finale de la Champions Cup contre l'UBB. Il faut dire qu'il est difficile de se passer du meilleur joueur du monde.

Dupont écarté du Top 10 des joueurs les mieux payés du monde Un statut qui colle à la peau d'Antoine Dupont depuis plusieurs années, mais qui ne lui garantit pourtant pas d'être le joueur le mieux payés du monde pour autant. En effet, le média néo-zélandais Dash Tickets a publié la liste des 30 plus gros salaires du rugby mondial, et le capitaine du XV de France est écarté du Top 10 ! Avec 820 000€ par an, Antoine Dupont est onzième de ce classement, et il est surtout le seul joueur du Stade Toulousain qui impose un salary cap. Un classement dominé par un joueur du Top 14 à savoir Owen Farrell. Le demi d'ouverture du Racing 92 touche environ 1,43M€ par an et devance deux autres numéros 10 à savoir Richie Mo’unga (Toshiba Brave Lupus) et Finn Russell (Bath). A noter la présence d'un autre joueur du Top 14 avec Dan Biggar, septième avec 940 000€ annuel.