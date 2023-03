Quel XV de Galles face aux Bleus ? 

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Pour affronter l’équipe de France à l’occasion de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2023, Warren Gatland a choisi de remettre en selle ses cadres habituels. Le XV du Poireau se présentera au Stade de France avec une équipe très expérimentée.

Après leur démonstration historique à Twickenham la semaine dernière face aux Anglais, les Bleus font peur ! Et le Pays de Galles, autre bête malade de ce Tournoi des 6 Nations espère ne pas devenir la nouvelle victime du XV de France et repartir avec les valises pleines d’essais. Ainsi, pour affronter la France samedi, et tenter d’éviter la déculottée, Warren Gatland a décidé de mettre en place une équipe expérimentée. Le sélectionneur néo-zélandais des Gallois a choisi de faire six changements par rapport à l’équipe vainqueur en Italie le week-end dernier.

XV de France : «Il y a un risque», Galthié tire la sonnette d’alarme https://t.co/jAfvHxvzFk pic.twitter.com/uIn4YR5NdF — le10sport (@le10sport) March 16, 2023

Retour de Dan Biggar

Les changements dans le XV de départ gallois sont surtout situé au niveau de la ligne de trois-quarts en raison principalement de l’absence sur blessure de l’arrière Liam Williams. Ainsi Louis Rees-Zammit, ailier de métier, et surement l’un des meilleurs gallois actuellement, est décalé à l'arrière. Au centre George North sera associé à Nick Tompkins, qui jouera son premier match du Tournoi 2023. Et surtout, Dan Biggar fait son grand retour à l’ouverture. Le 10 Toulonnais reformera la traditionnelle charnière avec Rhys Webb à mêlée.

Alun Wyn Jones, gardien du temple

Chez les avants, le sélectionneur a décidé de relancer le troisième-ligne Aaron Wainwright. Il jouera notamment aux côtés de Taulupe Faletau qui officiialisera au Stade de France sa 100ème sélection. Mais Warren Gatland remet aussi sur le terrain l’immense Alun Wyn Jones, absent en Italie, mais capitaine depuis 2009 de cette équipe galloise. A 37 ans, le deuxième-ligne a encore du jus et va donc enregistrer sa 163ème cape internationale. Mais cette fois il ne sera pas capitaine. Le brassard était réservé au talonneur Ken Owens cette saison.



La composition du XV du Poireau face aux Bleus :



Rees-Zammit - Adams, North, Tompkins, Dyer - Biggar, Webb - Tipuric, Faletau, Wainwright - A.W. Jones, Beard - Francis, Owens (cap.), W. Jones.



Remplaçants : Roberts, Thomas, Lewis, Jenkins, Reffell, T. Williams, O. Williams, Halfpenny.