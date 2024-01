Peato Mauvaka réinvente le poste de talonneur !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Lanceur, perforeur, plaqueur, coureur, marqueur… Peato Mauvaka est bien plus qu’un talonneur. Il sait tout faire et le démontre à chaque sortie. Au point de devenir l’incontournable numéro 1 des numéros 2 au Stade Toulousain. Et dans la tête de Fabien Galthié ?

Après Dupont et Ntamack, voici la nouvelle attraction du Stade Toulousain : Peato Mauvaka. Voir jouer le talonneur international a quelque chose de séduisant. Le joueur se sublime match après match, et étonne aussi par ses dépassements de fonctions qui sont devenus la signature de son style. Loin du stéréotype habituel du talonneur français, il révolutionne son poste en lui apportant une finesse technique hors du commun. A dire vrai, on pourrait presque oublier que Peato Mauvaka a le numéro 2 dans le dos lorsqu’on le voit courir avec le ballon, feinter, faire des passes à l’aveugle ou se proposer au soutien après une action de 70 mètres. Des caractéristiques qui font de lui le talonneur le plus atypique de la planète, et pour beaucoup le meilleur. Dès qu’il joue sans pression, il excelle. « Quand tu fais des bons matchs, que tu sens que le staff te donne beaucoup de confiance, c’est là que je me libère un peu plus sur le terrain, explique Peato. C’est comme ça depuis que j’ai commencé le rugby. Je suis un joueur qui a besoin de ressentir que le staff me fait confiance ». Et c’est le cas. Dimanche en Champions Cup face à Bath, Peato Mauvaka sera une nouvelle fois titulaire. Julien Marchand, son ami mais néanmoins concurrent pour le poste en club et en Bleu sera sur le banc. Peut-être un signe sur le futur talonneur titulaire du XV de France.

La connexion Dupont x Mauvaka 🇫🇷Tout comme Bordeaux, le @StadeToulousain réalise un parcours parfait en @ChampionsCup_FR et sera au rendez-vous en 1/8ème de finale 👏 pic.twitter.com/Wr44QixCAB — TOP 14 Rugby (@top14rugby) January 19, 2024

« Il ne faut pas qu’il oublie qu’il a le numéro 2 dans le dos »