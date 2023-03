Malédiction pour le XV de France, Dupont craint le pire

La rédaction

Ce samedi, le XV de France jouera l'un des matchs les plus attendus de l'année avant la Coupe du Monde : le crunch, face aux Anglais, à Twickenham. Stade dans lequel la France n'a plus gagné depuis 2005. Une véritable malédiction pour les Bleus. Mais pour Antoine Dupont, l'espoir est permis, même si cette rencontre sera très difficile.

Un match pour continuer à rêver d'une victoire dans ce Tournoi des 6 Nations. L'an dernier, ce match avait sacré les Bleus après leur victoire face à l'ennemi historique anglais, 25-13. Mais ce succès s'était déroulée au Stade de France car à Twickenham, stade du XV de la Rose, les Bleus n'ont pas gagné depuis 2005. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Antoine Dupont a évoqué cette malédiction.

« On est préparé à jouer ce genre de matchs »

Pour le demi de mêlée et capitaine des Bleus Antoine Dupont, jouer à Twickenham est dur, mais incroyable dans une carrière : « On a la chance de jouer dans de grands stades dans cette compétition, et on sait que c’est très compliqué de gagner à l’extérieur, encore plus ici car on ne l’a pas fait depuis 2005. On sait la difficulté que ça va être, mais on est préparé à jouer ce genre de matchs. »

« On est dans les clous, capable de gagner »