«Le 2ème meilleur au monde», l'heure de la revanche sur Antoine Dupont !

Axel Cornic

Ce samedi, Antoine Dupont sera le grand absent de la finale du Top 14, même si on le verra sans aucun doute dans les travées du Stade de France. Mais sur la pelouse un autre demi de mêlée va attirer tous les regards avec Maxime Lucu, qui réalise peut-être la meilleure saison de sa carrière avec l’Union Bordeaux-Bègles.

C’était la finale de l’année dernière déjà. Le Stade Toulousain et l’UBB vont se disputer le Bouclier de Brennus ce samedi soir, avec deux trajectoires totalement différentes. Les invincible Haut-garonnais ont en effet connu une saison très compliquée, avec notamment la blessure de leur capitaine Antoine Dupont et les problèmes physiques de Romain Ntamack. Alors qu’en face, Bordeaux n’a jamais semblé aussi fort et reste sur trois victoires consécutive sur Toulouse.

« Si on prend leurs cas personnels, leur carrière a pris un sacré virage cette année » Et ça commence par la charnière puisqu’en cas de victoire ce samedi, Matthieu Jalibert et Maxime Lucu vont pouvoir savourer, eux qui ont souvent été relégués au rang de seconds couteaux. « Si on prend leurs cas personnels, leur carrière a pris un sacré virage cette année. Ils ont toujours été considérés comme des doublures à chaque fois qu’ils étaient en équipe de France » a rappelé tout récemment Christophe Laussucq, le coach de la défense de l’UBB.