L’Afrique du Sud lâche une accusation sur le XV de France

A la tête du rugby sud-africain depuis près de cinq ans, Rassie Erasmus espère conserver son titre de champion du monde. Mais sur sa route se dresse le XV de France, encore invaincu et qui évolue à domicile. En conférence de presse, le directeur du rugby Springboks a lancé le choc et a pointé du doigt certains comportements de la part de joueurs français.

Depuis le début de la compétition, le XV de France n'a pas souvent été pénalisé. Mais chaque joueur garde en tête ce qui était arrivé quatre ans plus tôt lors de la rencontre face au Pays de Galles. Auteur d'un vilain coup de coude sur un joueur adverse, Sébastien Vahaamahina avait écopé d'un carton rouge ce qui avait fait basculer cette rencontre. Alors la même chose pourrait-elle se reproduire dimanche prochain lors du match face à l'Afrique du Sud.

« Je pense qu'ils simulent parfois »

Directeur du rugby des Springboks , Rassie Erasmus a été questionné sur cette possibilité. Lors d'une conférence de presse, il n'a pas hésité à adresser un petit tacle aux joueurs français. « La France ne joue pas un rugby violent. Ce que les Français font de bien, c'est que quand il y a une situation de plaquage haut, ils le montrent à l'arbitre. Je pense qu'ils simulent parfois, ce qui est intelligent. Dans certaines situations, l'arbitre va ainsi avoir recours à la vidéo, et c'est là où les Français sont malins » a-t-il confié dans des propos rapportés par L'Equipe.

