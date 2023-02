Italie - France : Les clés du match

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Premier adversaire du XV de France dans ce Tournoi des 6 Nations, l’Italie est un adversaire bien différent du passé. Les progrès de la Squadra Azzurra sont évidents et ce match n’est plus une simple formalité pour les Bleus. Voici donc les clés d’une rencontre que les coéquipiers d’Antoine Dupont ne doivent surtout pas prendre à la légère.

D’après le dicton, « un homme averti en vaut deux ». Donc tous les joueurs du XV de France ont été fortement sensibilisés sur les récents progrès de cette équipe italienne. Et notamment sur l’éclosion de pépites telle que le Toulousain Ange Capuozzo, déjà auteur de 5 essais avec la Nazionale. Le staff tricolore a même sûrement analysé les succès importants des transalpins en 2022, face au Pays de Galles, au Samoa ou à l’Australie, et en a déduit les raisons. Il aura également vu les lacunes de cette équipe italienne qui n’a ni les mêmes talents, ni la même puissance que notre équipe de France.

Une entame de match déterminante

Pour les Bleus, l’entame de match sera déterminante. C’est un poncif mais l’histoire nous démontre que les seules victoires italiennes face aux Bleus ont toujours débuté par une entame ratée du XV de France. Chose à éviter donc ce dimanche à Rome. Réussir le début de rencontre, c’est déjà montrer à l’adversaire qu’il n’a pas été sous-estimé et que les Bleus sont dans le match. Prêts à batailler sur chaque ballon, perturber les sorties de camp, et être vigilant sur les moindres intervalles et les potentielles relances des flèches italiennes. Si les Bleus maîtrisent la première heure de jeu, la suite leur donnera raison. Car le banc français est bien plus qualitatif que celui des Italiens.

La puissance des Bleus

En analysant précisément le pourquoi de la défaite des Wallabies contre l’Italie l’automne dernier, l’échec des buteurs australiens sautent aux yeux. Espérons que Thomas Ramos ne soit pas aussi défaillant au Stade Olympique. Car le jeu au pied face aux perches ou dans l’occupation sera également une des clefs de la rencontre. Mais c’est surtout dans les duels que le match va se jouer. Dans le rapport de force, les Bleus partent avec une longueur d’avance. Le pack français est plus lourd, plus expérimenté, plus mobile, et plus puissant. Tous les ingrédients pour la recette du succès. Et quand les avants dominent, les arrières se régalent d’exploiter les espaces et les bons ballons. C’est aussi simple que ça. La qualité des ¾ français fait le reste. Les Bleus devront donc éviter de trop laisser le ballon aux Italiens. Ce dimanche, le jeu de dépossession ne sera pas la stratégie du XV de France.