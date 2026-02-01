«Il y en a avec qui tu ne peux pas trop discuter» : Cette petite pique d'Antoine Dupont qui pourrait faire parler !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs de la planète, Antoine Dupont et respecté sur un terrain du rugby. Pourtant, le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France semble parfois avoir quelques soucis à échanger avec certains acteurs du jeu, comme il l’a avoué dans un long entretien accordé à L’Equipe Magazine.

Quand on est Antoine Dupont, on ne laisse rien au hasard. La star française soigne chaque détail de sa vie de rugbyman et cela s’est notamment vu lors de sa blessure au genou, avec une convalescence proche de la perfection pour revenir au meilleur niveau. Mais récemment, il a également évoqué un aspect souvent méconnu de la préparation des matchs...

Antoine Dupont en «rêve», le rendez-vous à l'autre bout du monde qui va faire des étincelles https://t.co/O2I280rS8v — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

« On étudie les arbitres quasiment toutes les semaines » Dans un long entretien récemment publié dans L’Equipe Magazine, Dupont a en effet révélé beaucoup s’intéresser aux arbitres. « On les étudie quasiment toutes les semaines, leurs statistiques, savoir sur quels points ils pénalisent plus, le secteur attaque ou défense, quelle action » a expliqué le demi de mêlée de 29 ans. « À force, on les connaît, on sait avec lesquels on peut échanger, ceux qui sont plus ou moins permissifs. Donc, oui, ce sont toujours des profils qu'on étudie avec le staff, parce que ça fait partie du match ».