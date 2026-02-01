Transfert au PSG : «C'est une énorme déception»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures de la fermeture du mercato, le PSG ne devrait plus bouger pour renforcer son effectif. Il faut dire que Luis Enrique avait déjà assuré qu'il ne réclamerait pas de folie, en restant simplement ouvert aux opportunités. Et l'une d'entre elles fait justement grand débat en Espagne.

Malgré sa discrétion sur le marché des transferts, le PSG a toutefois bouclé une signature qui fait grandement parler à l'étranger. En effet, le club de la capitale a décidé de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec Dro Fernandez, recruté pour 8,2M€ en provenance du FC Barcelone. Et côté catalan, on ne digère toujours pas ce départ comme l'analyse le journaliste espagnol Joan Cañete Bayle.

Le transfert de Dro Fernandez ne passe toujours pas au Barça « Pour un entraîneur au profil aussi paternel que Hansi Flick, le départ de Dro est une énorme déception. En raison du temps et des efforts investis en lui, mais aussi parce que l'une des caractéristiques distinctives du modèle que l'entraîneur a mis en place au Barça est la force du collectif, de la communauté, de l'équipe. Dro était l'un des leurs, un projet du club, de l'équipe et de l'entraîneur. Un chemin avait été tracé pour le milieu offensif, et son départ, aussi logique soit-il dans le contexte actuel du football, est amer pour ceux qui avaient construit une feuille de route pour et avec lui », écrit-il dans son édito pour SPORT.