«Vous me dites que le PSG veut me recruter ?» : Le coup de fil qui a changé sa vie !

Ces dernières années, le PSG avait décidé de miser sur plusieurs jeunes joueurs afin de respecter son nouveau prochain. Par conséquent, lorsque certains d'entre eux ont été appelés pour signer à Paris, la surprise fut immense.

Depuis que Luis Campos a lancé son nouveau projet au PSG, le recrutement de stars est terminé. Le club de la capitale se tourne désormais vers des profils jeunes et prometteurs ce qui donne lieu à des transferts inattendus. A l'image de celui de Willian Pacho. L'international équatorien a débarqué en 2024 en provenance de l'Eintracht Francfort pour 40M€ à la surprise générale. D'ailleurs, selon Luis Campos, le joueur était lui-même très surpris d'être convoité par le PSG.

Le PSG l'appelle, Pacho n'en revient pas « Je pense que la technologie ne dépassera jamais le côté humain, car notre capacité à ressentir est toujours plus forte que toutes les données qu’ils nous donnent. J’aime la technologie, mais au final je dois sentir, voir, percevoir, savoir… Souvent, cela passe par l’attitude d’un joueur, pour un déjeuner, un dîner, une promenade, pour écouter le joueur ou comprendre un geste. Pacho en est un bon exemple », pose-t-il d'emblée, avant de détailler sa première prise de contact avec Willian Pacho.