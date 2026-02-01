Officiel : Le PSG a bouclé un transfert qui fait polémique, «je suis déçu»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme c'est le cas à chaque période de mercato ou presque, le PSG vient de se renforcer cet hiver avec la signature d'un talent particulièrement prometteur. La fin d'un long feuilleton pour ce joueur qui semble avoir beaucoup déçu son ancien entraîneur avec cette décision de rallier le PSG plutôt que de continuer son aventure initiale... Explications.

La nouvelle politique du PSG sur le marché des transferts est désormais très claire : Nasser Al-Khelaïfi (le président) et Luis Campos (directeur sportif) souhaitent attirer des profils jeunes, prometteurs et disposant d'un gros potentiel, à l'image de Bradley Barcola, Désiré Doué, Willian Pacho ou encore Khvicha Kvaratskhelia qui ont tous été recrutés sous l'ère Luis Enrique. Et le PSG continue en ce sens cet hiver, lui qui vient d'officialiser la signature de Dro Fernández (18 ans) en provenance du FC Barcelone, pour un transfert avoisinant les 8,5M€. Mais ce deal a fait polémique en Espagne...

« Je n'en veux pas », l'entraîneur du FC Barcelone en colère Le 17 janvier dernier, l'entraîneur barcelonais Ansi Flick n'avait pas caché son mécontentement en apprenant que Dro Fernández était en instance de départ pour le PSG : « En tant que coach, on donne beaucoup de confiance aux joueurs, on les aide à grandir, à progresser, mais je sais aussi qu'il y a des gens dans leur entourage. Je préfère attendre que le transfert soit acté. Reposez-moi la question à ce moment-là. Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être à 100 %, y mettre tout ton coeur. C'est ce que je veux dire à tous les joueurs qui sont avec nous et ceux qui le seront dans le futur. Tu dois vivre pour ces couleurs. C'est ce que je veux voir. Tous les autres, je n'en veux pas », avait-il lâché.