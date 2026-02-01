Roberto De Zerbi reste à l'OM : Le gros chèque qui a tout changé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la terrible désillusion subie contre le Club Bruges et l'élimination en Ligue des champions, un départ de Roberto De Zerbi a été envisagé. Cependant, le technicien italien est toujours l'entraîneur de l'OM. Et la raison pourrait bien être économique.

La soirée de mercredi a été très difficile du côté de l'OM. Battus lourdement sur la pelouse du Club Bruges (0-3), les Marseillais ont terminé 25e du classement final de la phase de championnat de la Ligue des champions et sont donc déjà éliminés de la compétition. Par conséquent, l'avenir de Roberto De Zerbi a été remis en cause, mais l'Italien a finalement gardé sa place et Jean-Michel Larqué croit savoir pourquoi.

🚨 Roberto De Zerbi: “I’m staying at OM. I am strong enough to stay at least 5-6 years more at Olympique Marseille”.



“The players are with me”. 🔵⚪️ pic.twitter.com/Mxf4ug6bY4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2026

Le licenciement de Roberto De Zerbi trop cher pour l'OM ? « D’abord, je crois qu’il fait encore cette conférence pour une seule raison : parce que son départ couterait trop cher ; sinon, il ne serait pas là. (...) J’ai regardé la campagne européenne de De Zerbi. C’est un acteur de série B qui voudrait être James Bond dans tous les films mais qui n’en a pas les épaules », confie-t-il dans un premier temps au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.