Déjà des changements dans le staff de l'équipe de France

Amadou Diawara

Pour l'après-Coupe du Monde 2023, Fabien Galthié a déjà tout prévu. En effet, le sélectionneur du XV de France aurait l'intention de révolutionner son staff. Plus précisément, Fabien Galthié devrait remplacer Laurent Labit par Pierre Mignoni et Laurent Sempéré serait pressenti pour prendre la succession de Karim Ghezal.

Comme annoncé en amont par Midi Olympique au mois d'octobre, Laurent Labit et Karim Ghezal ne vont plus faire long feu au sein du staff de Fabien Galthié. En effet, l'entraineur de l'attaque du XV de France et l'adjoint de Fabien Galthié chargé de la touche vont tous les deux rejoindre le Stade Français après la Coupe du Monde 2023.

Pierre Mignoni va remplacer Laurent Labit

Pour remplacer Laurent Labit et Karim Ghezal, Fabien Galthié aurait d'ores et déjà fait son choix. En effet, Pierre Mignoni actuelle manager du RC Toulon, et Laurent Sempéré - entraîneur des avants du Stade Français - devraient rejoindre le staff du XV de France après le Mondial 2023.

Laurent Sempéré, l'héritier de Karim Ghezal