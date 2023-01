XV de France : Le Tournoi 2023 approche, terrible nouvelle pour Galtier

Axel Cornic

Dans tout pile un mois débutera le Tournoi des 6 Nations 2023, avec le XV de France qui se déplacera à Rome pour y affronter l’Italie lors de la première journée. Une rencontre à laquelle ne participera pas Jonathan Danty, qui a été victime d’une blessure au genou avec son club du Stade Rochelais et qui pourrait beaucoup manquer à Fabien Galthié.

Au fil des années, Fabien Galthié a su trouver son équipe type, avec certains joueurs qui font figure de véritables cadres au sein du XV de France. C’est le cas de Jonathan Danty, qui avec la retraite anticipée de Virimi Vakatawa et la blessure d’Arthur Vincent s’est imposé pour la référence au poste de trois-quart centre, aux côtés de Gaël Fickou.

Blessé au genou, Danty sera absent au moins deux mois

Il ne sera toutefois pas du Tournoi des 6 Nations 2023, puisqu’il s’est blessé lors de la 14e journée de Top 14 à l’occasion de la rencontre entre Perpignan et La Rochelle (10-29). Sorti après l’heure de jeu, Jonathan Danty soufre d’une lésion du ligament croisé postérieur et devrait donc être absent entre deux et trois mois. Il pourrait donc revenir seulement pour la fin de la compétition autour de la mi-mars, mais rien n’est encore certain.

Qui pour le remplacer ?

Après ce forfait de taille, la question de son remplacement se pose évidemment. Le replacement au centre de Yoram Moefana, aligné à l’aile par Fabien Galthié, semble être la solution la plus facile. D’autres joueurs du Top 14 pourraient toutefois postuler pour le Tournoi des 6 Nations et l’on pense notamment à Tani Vili de l’UBB ou encore Pierre-Louis Barassi du Stade Toulousain, qui sont déjà dans le giron du XV de France. La surprise pourrait toutefois venir d’Emilien Gailleton de la Section Paloise, ancien capitaine de l’équipe de France U20 et deuxième meilleur marqueur d’essai du Top 14 actuellement (7 essais en 12 rencontres).