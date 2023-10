XV de France : Il choque l’Italie et prévient l’Afrique du Sud

Jean de Teyssière

Anthony Jelonch revient de loin. En février dernier, il est victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche, ce qui aurait normalement dû lui faire dire adieu à la Coupe du monde. Mais il n'est pas fait du même bois que les autres et a finalement réussi son pari d'y participer. Et il retrouve son meilleur niveau et a bon espoir d'encore monter en puissance face à l'Afrique du Sud ce dimanche.

La crainte était légitime pour tous les supporters du XV de France quand Anthony Jelonch est apparu sur la pelouse de Villeneuve-d'Ascq en tant que capitaine face à l'Uruguay, pour son premier match depuis le 26 février dernier et sa grave blessure au genou gauche. Les doutes ont vite été dissipés, sa performance étant bonne. Puis, il est monté en puissance face à la Namibie puis l'Italie, comme il l'a expliqué à Rugbyrama : « Dès le début, je me suis senti assez bien sur le terrain contre l’Uruguay. Face à la Namibie, c’était encore mieux, j’avais plus de repères. Ensuite, avec l’Italie, je sens que je monte en puissance, que je suis de mieux en mieux. Mon genou va très bien, je n’ai aucune douleur. »

«Quand tu es dans le rythme, c’est plus facile pour mettre un caramel !»

Face à l'Italie, Anthony Jelonch a dissipé les derniers doutes que l'on pouvait avoir à son sujet, offrant aux spectateurs une prestation intense, comme il l'avoue à Rugbyrama : « C’est vrai, j’étais de mieux en mieux, match après match. Quand tu es dans le rythme, et si les mecs en face sont en bonne position, c’est plus facile pour mettre un caramel ! »

«Je suis en forme et j’ai vraiment hâte d’être face aux Sud-Africains»