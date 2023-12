Polémique arbitrage, une star du XV de France en remet une couche

Axel Cornic

Invité du Super Moscato Show ce mardi, Jonathan Danty est revenu sur l’élimination du XV de France en quart de finale de la dernière Coupe du monde. Le trois-quart centre international revient notamment sur un contact assez litigieux avec Pieter-Steph Du Toit, qui aurait pu changer le cours de la rencontre face à l’Afrique du Sud.

Jamais comme lors de cette Coupe du monde l’arbitrage a eu une place aussi importante et surtout, les débats qui ont suivi chaque décision. C’est notamment le cas du quart de finale entre le XV de France et l’Afrique du Sud (28-29), qui a mis fin aux rêves tricolores.

Rugby : En plein doute, Dupont reçoit un énorme soutien https://t.co/DZ2fZIb73X pic.twitter.com/zbpYLFDDHX — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

« Sur cette action-là, on coupe l’image au moment de l’impact »

Plusieurs épisodes ont fait polémiques et c’est le cas d’un contact au visage entre Pieter-Steph Du Toit et le Français Jonathan Danty, qui en a reparlé ce mardi. « Je ne sais pas qui gérait la production et les images mais notamment sur cette action-là, on coupe l’image au moment de l’impact. Et je pense que le plus intéressant du ralenti c’est au moment de l’impact et la surtout la zone de l’impact qui peuvent potentiellement changer le cours du match » a expliqué le trois-quart centre du XV de France, au micro de RMC Sport .

« Moi cela ne me pose aucun problème tant que c’est dans la règle »