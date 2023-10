Coupe du monde de Rugby : L’Italie passe au détecteur du XV de France

Axel Cornic

Entraîneur de l’attaque du XV de France, Laurent Labit a analysé le prochain adversaire des Bleus, qui a récemment subi une véritable humiliation face à la Nouvelle-Zélande (96-17). Les Italiens peuvent se qualifier pour la première fois de l’histoire en quart de finale de la Coupe du monde, en cas de victoire ce vendredi face à la France.

Le dénouement de la poule A est tout proche ! Lancés par le match d’ouverture entre la France et les All Blacks, les débats devraient se terminer ce vendredi avec une sorte de finale entre les Bleus et l’Italie, actuellement 3e à égalité de points avec la Nouvelle-Zélande (10) et à trois points de leurs prochain adversaire. Une rencontre qui va décider l’identité des deux équipes qualifiées pour les quarts de finale qui se disputeront les 14 et 15 octobre prochains.

Dupont, Ntamack… Le XV de France a trouvé leurs remplaçants, il dénonce https://t.co/4sFeg95jUV pic.twitter.com/MoKDlUxIiz — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

« Les Italiens ont un jeu très énergivore »

Présent en conférence de presse à quelques jours de cette rencontre, Laurent Labit est revenu sur la déroute italienne contre les Néo-zélandais. « Ils arrivent à faire mieux pendant le Tournoi face à des équipes qui ont moins de temps de préparation. Les All Blacks aujourd'hui, ça fait trois mois qu'ils travaillent ensemble » a expliqué l’entraîneur de l’attaque du XV de France. « Les Italiens ont un jeu très énergivore. C'est bien ce qu'ils font, les longues séquences. Mais il faut tenir ».

« Si tu ne vas pas chercher cette équipe d'Italie, si tu lui permets d'avoir des rucks rapides, elle récite »