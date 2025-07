Antoine Dupont, son infidélité à Iris Mittenaere ?

Alexis Brunet

Depuis de nombreux mois, Antoine Dupont n’apparaît plus sur les terrains. Le demi de mêlée est blessé et il est donc en pleine rééducation. Le Toulousain a récemment pris un peu de repos en Suisse, plus précisément à Genève, avec sa compagne Iris Mittenaere. Le joueur du XV de France a d’ailleurs publié une photo lors de cette escapade dans sa story Instagram, mais il n’était pas avec l’ancienne miss.

Le temps commence à être long pour Antoine Dupont. Le demi de mêlée n’est plus apparu sur les terrains depuis le dernier Tournoi des Six Nations et plus précisément le match contre l'Irlande. À cette occasion, le Français s’était fait une rupture du ligament croisé, ce qui le pousse sur la touche pour un long moment. Le Toulousain a depuis entamé sa réduction et il progresse bien, avec l’espoir de pouvoir revenir sur les terrains à la rentrée.

Dupont s’affiche avec la chienne d’Iris Mittenaere Depuis de longs mois, Antoine Dupont donne tout pour sa rééducation, mais il se repose aussi. Dernièrement, le demi de mêlée s’est d’ailleurs rendu en Suisse pour prendre un peu de bon temps avec la femme qui partage sa vie, Iris Mittenaere. Les deux amoureux ont séjourné à l’hôtel 5 étoiles de La Réserve, qui se trouve sur les rives du lac Léman, mais ils n’étaient pas seuls. Sur Instagram, le rugbyman a posté une story où on le voit câliner dans un lit la chienne de l’ancienne miss de beauté, Calypso, une petite teckel naine arlequin adoptée par la compagne de l'internationale français il y a bientôt un an.