Antoine Dupont : La polémique totalement inattendue !

Axel Cornic

Revenu depuis quelques matchs après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont a livré une grande réponse lors de la victoire du Stade Toulousain face au LOU (19-41), le week-end dernier. Mais un nouveau gros combat l’attend en dehors des terrains de rugby, avec un appel assez surprenant qui a été lancé tout récemment.

Après des longs mois d’absence, Antoine Dupont a fait son grand retour. Et il était très attendu, puisque tout le monde voulait voir si le Meilleur joueur du monde World Rugby 2021 pouvait retrouver sa meilleure forme. Pour le moment ce n’est pas le cas, mais on y est presque, avec une entrée en jeu fracassante contre Lyon lors de la dernière journée du Top 14.

Les éleveurs français appellent Antoine Dupont Une autre épreuve de taille l’attend avec le choc de dimanche contre La Rochelle, mais Antoine Dupont a également reçu une invitation assez inattendue... de la part des agriculteurs des Hautes-Pyrénées ! La colère gronde dans le milieu rural français en ce moment à cause de la gestion de l’épidémie de Dermatose nodulaire, avec des troupeaux de bétail qui sont abattus pour empêcher la propagation.