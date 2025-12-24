Antoine Dupont : La polémique totalement inattendue !

Revenu depuis quelques matchs après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont a livré une grande réponse lors de la victoire du Stade Toulousain face au LOU (19-41), le week-end dernier. Mais un nouveau gros combat l’attend en dehors des terrains de rugby, avec un appel assez surprenant qui a été lancé tout récemment.
Après des longs mois d’absence, Antoine Dupont a fait son grand retour. Et il était très attendu, puisque tout le monde voulait voir si le Meilleur joueur du monde World Rugby 2021 pouvait retrouver sa meilleure forme. Pour le moment ce n’est pas le cas, mais on y est presque, avec une entrée en jeu fracassante contre Lyon lors de la dernière journée du Top 14.
Les éleveurs français appellent Antoine Dupont
Une autre épreuve de taille l’attend avec le choc de dimanche contre La Rochelle, mais Antoine Dupont a également reçu une invitation assez inattendue... de la part des agriculteurs des Hautes-Pyrénées ! La colère gronde dans le milieu rural français en ce moment à cause de la gestion de l’épidémie de Dermatose nodulaire, avec des troupeaux de bétail qui sont abattus pour empêcher la propagation.
« Qu’il se positionne contre l’abatage des troupeaux en France et sauve notre profession »
« Antoine Dupont, notre figure emblématique du rugby, qui représente notre ruralité des Hautes-Pyrénées, on lui demande de venir à notre soutien, qu’il se positionne contre l’abatage des troupeaux en France et sauve notre profession, notre élevage français et pyrénéen » a lancé Christophe Gaillat, de la coordination rurale des Hautes-Pyrénées, d’après La Dépêche du Midi. « L’abatage du troupeau de Luby-Betmont il y a quelques jours a eu lieu à une quinzaine de kilomètres de chez Antoine Dupont ».