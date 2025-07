Antoine Dupont est de retour, la vidéo qui fait le buzz !

Gravement blessé au genou le 8 mars dernier alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, Antoine Dupont prépare pas à pas son retour après son opération. Les plus optimistes assurent qu'il pourrait revenir dès l’automne prochain, même si sa présence pour les Autumn Nations Series est très incertaine.

Le rugby français a appris à faire sans Antoine Dupont depuis quelques mois. La star du XV de France et du Stade Toulousain a été stoppée en plein vol par une blessure au genou, ce qui l’a poussé à faire une croix sur sa fin de saison. Mais chaque jour qui passe nous rapproche de son retour sur les terrains et des nouvelles images nous sont parvenues récemment.

Via son compte Instagram, l’ Hôpital de La Tour a publié une vidéo pour montrer le travail opéré par Antoine Dupont afin de récupérer de sa blessure. Evidemment, cela n’a pas manqué de susciter des vives réactions sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde attend le retour du capitaine du XV de France . « Je suis arrivé à une étape clé de ma rééducation pour la reprise de courses » a assuré le principal intéressé, dans cette vidéo publiée par le plus grand centre privé de formation médicale de Suisse romande.

« Les trois premiers mois sont hyper importants »

« On a un lien assez étroit entre l’Hôpital de La Tour et le Stade Toulousain et j’ai décidé de venir en période prolongée pour accentuer ma rééducation » a déclaré Antoine Dupont. « On sait que les trois premiers mois sont hyper importants. Il y a toute la phase de post-opération, mais il y a déjà beaucoup de renforcement qui a été fait. Il fallait voir ou j’en étais dans ma rééducation, voir ce qui était bien et ce qui l’était moins et pouvoir travailler en conséquence ».